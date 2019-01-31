В 2020 году выйдет новый iPhone с лазерной 3D-камерой — Bloomberg
Компания Apple планирует в 2020 году выпустить новый iPhone с камерой, которая сможет сканировать пространство на расстоянии до 4,5 метров
В новой модели телефона появится задняя 3D-камера, которая сможет сканировать пространство на расстоянии 4,5 метров. Нынешняя камера iPhone работает на расстоянии до 50 см, пишет Bloomberg.
Новая камера будет использовать не точечную систему, а лазерное сканирование и последующее моделирование пространства. Помимо этого, в новой модели будет третья камера и более мощный чип во внутренней механике.
В 2017 году Bloomberg рассказывал о планах Apple выпустить в 2019 году заднюю 3D-камеру, однако в компании отложили задумку на год.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2018-го Apple представила две новые версии iPhone X в двух разных размерах и более бюджетный iPhone Xr.
Чем заняться в выходные 2-3 февраля
Главные события Сочи в феврале
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.