В 2020 году выйдет новый iPhone с лазерной 3D-камерой — Bloomberg

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Компания Apple планирует в 2020 году выпустить новый iPhone с камерой, которая сможет сканировать пространство на расстоянии до 4,5 метров

В новой модели телефона появится задняя 3D-камера, которая сможет сканировать пространство на расстоянии 4,5 метров. Нынешняя камера iPhone работает на расстоянии до 50 см, пишет Bloomberg.

Новая камера будет использовать не точечную систему, а лазерное сканирование и последующее моделирование пространства. Помимо этого, в новой модели будет третья камера и более мощный чип во внутренней механике.

В 2017 году Bloomberg рассказывал о планах Apple выпустить в 2019 году заднюю 3D-камеру, однако в компании отложили задумку на год. 

Как писали Юга.ру, в сентябре 2018-го Apple представила две новые версии iPhone X в двух разных размерах и более бюджетный iPhone Xr.

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