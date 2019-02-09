Apple не собирается повышать цены на новые iPhone

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Компания Apple готовит к выпуску в 2019 году новые версии моделей iPhone XS, XS Max и XR

Портал Droid Shout сообщил, что цены на новые смартфоны будут такими же, как у моделей 2018 года. Это связано со снижением продаж из-за дороговизны iPhone. 

Новый iPhone XR может стоить от 749 долларов, iPhone XI — от 999 долларов, iPhone XI Max — от 1099 долларов. 

По данным издания, у двух новых моделей будут OLED-дисплеи. У iPhone XR изменится зазор между стеклом и корпусом за счет того, что выемку сделают шире, чем у iPhone XS Max.

Ожидается, что Apple сменит фирменный разъем Lightning на USB Type-C. Однако возможно, что в ближайших трех новинках останется такой же порт, что в моделях 2018 года.

У новых смартфонов будет полированное покрытие, которое повысит устойчивость к царапинам и улучшит сцепление. Преемник iPhone XR появится в зеленом цвете, а на задней панели этой модели установят обновленные камеры с двойным объективом.

Планируется, что новинки появятся в продаже не раньше сентября.

Как сообщали Юга.ру, в конце января появилась информация о том, что в 2020 году выйдет новый iPhone с лазерной 3D-камерой.

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