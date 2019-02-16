Минтруд предложил увеличить выходное пособие работников в случае ликвидации организации
Минтруд России предложил увеличить выходное пособие работникам ликвидированных предприятий
В документе на портале проектов нормативных правовых актов говорится, что ведомство предложило выплачивать пособие в размере двукратной средней зарплаты. Для работников организаций в районах Крайнего Севера выходное пособие предлагают приравнять к трехкратному среднему заработку.
Сейчас в России в случае ликвидации предприятия увольняемым работникам платят пособие в размере среднего месячного заработка. Также по Трудовому кодексу за сотрудником закрепляется «средний месячный заработок» на время трудоустройства, но не больше двух месяцев после увольнения, сообщает RT.
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Как сообщали Юга.ру, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года в России — 11 тыс. 280 рублей. Работодатель не имеет права платить меньше, если сотрудник работает полный день. Показатель МРОТ используют, чтобы вычислять налоги, штрафы и другие сборы.
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