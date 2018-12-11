В России с 1 января увеличится МРОТ

Госдума 11 декабря в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда

С 1 января 2019 года минимальный размер зарплаты составит 11 тыс. 280 рублей. Об этом говорится в документе на сайте нижней палаты.

Законопроект предусматривает ежегодное увеличение МРОТ. Это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн сотрудников.

В России МРОТ — это законодательно установленный минимум заработной платы за месяц. Работодатель не имеет права платить меньше, если сотрудник работает полный день. МРОТ используют для вычисления налогов, штрафов и других сборов.