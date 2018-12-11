В России с 1 января увеличится МРОТ

Вся Россия

Распечатать

Госдума 11 декабря в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда

С 1 января 2019 года минимальный размер зарплаты составит 11 тыс. 280 рублей. Об этом говорится в документе на сайте нижней палаты. 

Законопроект предусматривает ежегодное увеличение МРОТ. Это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн сотрудников.

В России МРОТ — это законодательно установленный минимум заработной платы за месяц. Работодатель не имеет права платить меньше, если сотрудник работает полный день. МРОТ используют для вычисления налогов, штрафов и других сборов. 

Читайте также:

Последнее повышение МРОТ было в мае 2018-го. По указу президента РФ Владимира Путина, минимальная зарплата с 1 мая сравнялась с прожиточным минимумом.  

Госдума РФ Деньги Финансы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани осудили четырех местных жителей, которые подделывали документы для мигрантов
В России с 1 января увеличится МРОТ
Глава Адыгеи: Открытие Крымского моста стимулирует развитие туризма в республике
Умер третий пострадавший в ДТП с родственником Кадырова
Экс-глава Цимлянского района получил 7,5 лет колонии строгого режима за коррупцию
На Дону двое подростков убили девушку после отказа заниматься с ними сексом

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале