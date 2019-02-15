Адыгея компенсирует кинокомпаниям часть затрат на съемки фильмов в республике

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля Адыгея заключила соглашение для привлечения кинокомпаний в регион

Власти Адыгеи будут компенсировать кинокомпаниям до 20% затрат на реализацию проектов на территории республики. Кабинет министров Адыгеи заключил соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.

Председатель ассоциации Сергей Сельянов и гендиректор агентства Светлана Чупшева обозначили преимущества развития в регионе киноиндустрии: развитие кино- и телепроизводственной базы, туризма за счет позиционирования республики как киносъемочной площадки, а также формирование и развитие творческого кластера экономики, реализация образовательных проектов в сфере кино и ТВ.

Стороны отметили высокий потенциал региона для развития киноиндустрии, чему способствует благоприятный климат, выгодное географическое положение и разнообразие локаций. В Адыгее составили список локаций с подробным описанием каждой.

В рамках достигнутых договоренностей регион с 2020 года начнет компенсировать кинокомпаниям часть затрат за проекты, которые реализуют на территории республики в 2019 году.

«Мы заинтересованы в развитии киноиндустрии и готовы к новому формату сотрудничества с кинокомпаниями. Уверен, наша целенаправленная работа по привлечению в регион кинокомпаний будет выгодна и продюсерским центрам, и нашему региону — повлияет на увеличение налоговой базы, создание дополнительных рабочих мест, повышение привлекательности, узнаваемости региона в России и за рубежом», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.