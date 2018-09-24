В Адыгее и на Кубани начались съемки многосерийного роуд-муви для СТС

Телеканал СТС и кинокомпания «Арт Пикчерс Вижн» в сентябре приступили к работе над приключенческой многосериной комедией «Погнали»

В течение сентября и октября съемки пройдут в Краснодарском крае и Адыгее. В республике съемочная группа будет работать с 28 сентября по 19 октября, уточнили порталу Юга.ру в пиар-службе «Арт Пикчерс Вижн».

Главные съемочные процессы развернутся в поселках Каменномостском и Веселом, станицах Абадзехской и Даховской, в природной зоне отдыха вблизи хутора Шевченко. В кадре окажутся местные трассы, придорожные кафе, заправки, отели и горные пейзажи.

«Мы хотим запрыгнуть в последний вагон отъезжающего поезда и захватить лето, насколько это возможно, поэтому перебрались на юг», — пояснил продюсер Сергей Маевский.

Как сообщали Юга.ру, по сюжету, многодетная семья Осиных отправляется в автомобильное путешествие из Красноярска в Минск ради младшей дочки Вари, которая мечтает победить в международном конкурсе народной песни.