В Адыгее и на Кубани начались съемки многосерийного роуд-муви для СТС
Телеканал СТС и кинокомпания «Арт Пикчерс Вижн» в сентябре приступили к работе над приключенческой многосериной комедией «Погнали»
В течение сентября и октября съемки пройдут в Краснодарском крае и Адыгее. В республике съемочная группа будет работать с 28 сентября по 19 октября, уточнили порталу Юга.ру в пиар-службе «Арт Пикчерс Вижн».
Главные съемочные процессы развернутся в поселках Каменномостском и Веселом, станицах Абадзехской и Даховской, в природной зоне отдыха вблизи хутора Шевченко. В кадре окажутся местные трассы, придорожные кафе, заправки, отели и горные пейзажи.
«Мы хотим запрыгнуть в последний вагон отъезжающего поезда и захватить лето, насколько это возможно, поэтому перебрались на юг», — пояснил продюсер Сергей Маевский.
Как сообщали Юга.ру, по сюжету, многодетная семья Осиных отправляется в автомобильное путешествие из Красноярска в Минск ради младшей дочки Вари, которая мечтает победить в международном конкурсе народной песни.
Кроме названия комедии телеканал СТС раскрыл информацию о звездном актерском составе сериала. Главные роли исполнят Михаил Трухин и Ирина Пегова, а многодетную мать Аллу Осину сыграет Ольга Медынич, которая 22 сентября прилетела в Краснодар.
В пресс-службе СТС рассказали, что героев комедии ждут неожиданные попутчики, в том числе бандиты-близнецы, которые преследуют семейный минивэн. Для съемки с его участием используют два ретроавтобуса Volkswagen, один из которых разобрали для сцен в павильоне, а другой приготовили для съемок проездов.
Телеканал СТС запланировал показ 21 серии ситкома в сезоне. Дата премьеры пока неизвестна.
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