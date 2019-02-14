Новый для России итальянский салат начали выращивать под маркой «Адыгейский радиккьо»
Адыгея стала экспериментальной площадкой по выращиванию салата итальянского сорта «радиккьо»
Салат выращивает итало-российская компания на площади 10 гектаров в ауле Джиджихабль Теучежского район. Производство обсудили на инвестиционном форуме в Сочи генеральный Почетный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Радиккьо отличается от других салатов горьковатым вкусом, высоким содержанием белка, заметным присутствием калия, калия, фосфора и кальция, сохраняя при этом низкую калорийность.
По словам генконсула, в прошлом году было выращено 250 тонн салата. В трехлетней перспективе планируется увеличить производство до тысячи тонн в год.
«Эта продукция очень востребована, практически весь произведенный товар реализован. Он распространяется через крупные торговые сети под маркой "Адыгейский радиккьо" по принципу другого успешного проекта — "Адыгейский чеснок"», — отметил генконсул.
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