В России предложили ввести стандарты бесплатных завтраков и обедов в школах

Национальный родительский комитет России предложил ввести стандарты бесплатного питания для школ

Глава комитета Ирина Волынец направила такое обращение министру просвещения Ольге Васильевой и руководителю Минтруда Максиму Топилину.

Сейчас регионы определяют самостоятельно, какое бесплатное питание организовать детям в школе. Авторы инициативы предлагают ввести одинаковые стандарты бесплатных завтраков и обедов в школе, а также в профессиональных учебных заведениях, которые посещают подростки до 18 лет, сообщает RT.

В комитете рассказали, что выступили с таким предложением после информации о случаях голодных обмороков школьников в Кемеровской области.

Сообщалось, что некоторые ученики не могут пообедать в школе из-за отсутствия денег. В Национальном родительском комитете пояснили, что полноценное качественное питание необходимо для каждого ребенка независимо от материального положения его семьи.