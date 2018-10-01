В России пройдет масштабная проверка учителей на профпригодность

Роспотребнадзор планирует проверить 18 тыс. учителей из 45 регионов на профпригодность

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) проведет всероссийское исследование компетенции учителей. В нем примут участие около 18 тыс. педагогов из 45 регионов. Для этого специально организуют площадки, где учителя выполнят специальные задания по предметам, которые они преподают в школах. Предметом изучения также станут психолого-педагогические аспекты деятельности учителей, сообщает РБК со ссылкой на сообщение ведомства.

«Эти исследования дополняют систему оценки качества образования обучающихся и станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства», — рассказал замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Первыми проверку пройдут учителя русского языка и литературы, математики и информатики, истории, обществознания, экономики, права, а также предметов «Россия в мире», «Родной язык и родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В следующем году проверку пройдут учителя географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранных языков, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. Прогнозируется, что в 2019 году проверка будет еще масштабнее. Ее пройдут 40 тыс. педагогов из 70 регионов России.

Ведомство планирует проверять профпригодность учителей ежегодно. Ожидается, что это станет одним из элементов национальной системы профессионального учительского роста, которую сейчас разрабатывает Минпросвещения по поручению президента России.