В Краснодаре потушили крупный пожар на складе
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре на улице Новороссийской ночью 15 февраля сгорел крупный склад
Сообщение о возгорании склада на улице Новороссийской поступило спасателям в 4:10. Уже в 6:10 пожар на площади 750 кв. метров потушили. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте работали 46 пожарных и 15 машин.
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Как сообщали Юга.ру, 5 февраля в Краснодаре из-за пожара в многоэтажке на улице Ипподромной эвакуировали 15 человек. Кроме того, на улице Мачуги 7 февраля загорелся балкон строящегося дома.
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