В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на Ипподромной, эвакуировали 15 человек

Вечером 5 февраля в многоэтажном жилом доме на улице Ипподромной в Краснодаре произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:54.

«Происходило горение квартиры на 9-м этаже дома на площади 10 кв. метров. В 19:35 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что газодымозащитная служба эвакуировала 15 человек.

Причины пожара выясняются.