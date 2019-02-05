В Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на Ипподромной, эвакуировали 15 человек

Краснодарский край

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Вечером 5 февраля в многоэтажном жилом доме на улице Ипподромной в Краснодаре произошел пожар

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 18:54.

«Происходило горение квартиры на 9-м этаже дома на площади 10 кв. метров. В 19:35 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что газодымозащитная служба эвакуировала 15 человек.

Причины пожара выясняются.

Краснодар Пожары
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