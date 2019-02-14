Василия Ланового не пустили на рейс «Победы» до Ростова

Народного артиста СССР Василия Ланового 14 февраля не пропустили на рейс авиакомпании «Победа» Москва — Ростов-на-Дону

Лановой рассказал телеканалу «Москва 24», что с него потребовали штраф и он готов был его заплатить, но сотрудник «Победы» не стал с ним разговаривать и не принял деньги.

«Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта», — сказал артист.