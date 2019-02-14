Василия Ланового не пустили на рейс «Победы» до Ростова

Ростовская область, Вся Россия

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Народного артиста СССР Василия Ланового 14 февраля не пропустили на рейс авиакомпании «Победа» Москва — Ростов-на-Дону

Кофр и чемодан 85-летнего актера превысили требования авиакомпании по размеру ручной клади.

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Лановой рассказал телеканалу «Москва 24», что с него потребовали штраф и он готов был его заплатить, но сотрудник «Победы» не стал с ним разговаривать и не принял деньги.

«Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта», — сказал артист.

Пока Лановой оплачивал пошлину, регистрация на рейс закрылась и артист опоздал на посадку. Ему пришлось покупать билеты на следующий самолет.

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Представители «Победы» заявили, что ситуацию вызвали те, кто занимался организацией поездки Ланового.

«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники "Победы", не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — цитирует собеседника РИА «Новости».

Авиация
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