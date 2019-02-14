Василия Ланового не пустили на рейс «Победы» до Ростова
Народного артиста СССР Василия Ланового 14 февраля не пропустили на рейс авиакомпании «Победа» Москва — Ростов-на-Дону
Кофр и чемодан 85-летнего актера превысили требования авиакомпании по размеру ручной клади.
Лановой рассказал телеканалу «Москва 24», что с него потребовали штраф и он готов был его заплатить, но сотрудник «Победы» не стал с ним разговаривать и не принял деньги.
«Мы говорим, что готовы оплатить, только нам надо обязательно улететь, у нас два концерта», — сказал артист.
Пока Лановой оплачивал пошлину, регистрация на рейс закрылась и артист опоздал на посадку. Ему пришлось покупать билеты на следующий самолет.
Представители «Победы» заявили, что ситуацию вызвали те, кто занимался организацией поездки Ланового.
«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники "Победы", не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — цитирует собеседника РИА «Новости».
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