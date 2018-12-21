Прокуратура потребовала запретить «Победе» брать плату за регистрацию на авиарейсы
Прокуратура РФ обратилась в суд и попросила запретить компании «Победа» брать плату за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств
Правоохранители провели проверку в «Победе» и выявили нарушения. В правилах перевозки пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании, установлен сбор в 25 евро. Пассажиры должны платить его за регистрацию на авиарейсы в аэропортах других стран.
Прокуратура направила в Щербинский районный суд иск. Она потребовала признать незаконным требование о взимании платы за регистрацию. Также в заявлении попросили исключить это положение из правил авиакомпании, сообщили 21 декабря в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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Как писали Юга.ру, в октябре «Победа» сделала платной регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах. В компании объяснили, что это вынужденная мера, которую вводят из-за подорожания авиатоплива.
Глава лоукостера Андрей Калмыков 3 декабря предложил ввести плату за регистрацию в российских аэропортах.
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