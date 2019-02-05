Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 22 февраля

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Россияне в предпраздничный день, 22 февраля, будут работать на час меньше

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в феврале не предусмотрены дополнительные нерабочие дни. Выходной 23 февраля, который выпал на субботу, перенесли на пятницу, 10 мая.

Продолжительность работы в пятницу, 22 февраля, рекомендуют сократить на один час, сообщило РИА «Новости».

Выходным будет Международный женский день 8 марта, который выпал на пятницу. Весной россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая на День труда, а также с 9 по 12 мая на День Победы.

График выходных и праздничных дней на 2019 год можно посмотреть здесь

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