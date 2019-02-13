Жители Ингушетии выбрали, как будет выглядеть первый в республике стадион

В Ингушетии завершилось голосование за проект строительства первого в республике футбольного стадиона

«По итогам большее количество голосов — 69,68% — жители отдали за первый вариант стадиона, 14,67% — за второй, 15,65% — за третий», — сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров в своем инстаграме .

Голосование проходило на сайтах минстроя Ингушетии и администрации Магаса. Выбрать нужно было из трех макетов спорткомплекса.

По словам Евкурова, в ближайшее время московский институт проектирования АО «ЦНИИЭП Жилища» приступит к разработке проектной документации, завершить которую планируется в апреле. Строительство стадиона собираются начать в этом году.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года Евкуров попросил президента Владимира Путина подарить ко Дню Республики футбольный стадион, так как Ингушетия оказалась единственным субъектом РФ, где нет своей арены. После этого Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать этот вопрос.

Стоимость строительства спортивного сооружения вместимостью 15 тыс. человек оценивается в 5 млрд рублей, средства на него выделят из федерального бюджета. Помимо арены в комплексе запланирован легкоатлетический манеж и тренировочные залы для спортивных федераций республики.

Стадион будет построен в Магасе — столице республики.