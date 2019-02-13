Анна Нетребко выступит в Кремлевском дворце

Краснодарский край, Вся Россия

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На сцене Государственного Кремлевского дворца 4 июня впервые выступят оперные исполнители Анна Нетребко, Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько

Организатор выступления продюсер Максим Берин выразил мнение, что это будет историческое событие — на сцену выйдут лучшие оперные певцы, которые сейчас на пике формы. Он отметил, что было непросто состыковать их графики.

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Берин рассказал, что Андреа Бочелли давно хотел выступить с Нетребко. Певец слышал про Ольгу Перетятько, но никогда не видел ее на сцене.

«Я отправил ему видео с выступлением Ольги, через полчаса он согласился с ней петь», — рассказал продюсер.

Над звуком в Кремле будут работать российские и британские специалисты. В концерте примет участие оркестр «Новой оперы», сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году уроженка Краснодара Анна Нетребко стала лауреатом премии Opera Awards, которая считается аналогом кинематографического «Оскара».

В июле 2017 года певица попала в топ-10 высокооплачиваемых российских музыкантов по версии Forbes, а в 2018 году она вошла в топ-50 российских знаменитостей Forbes.

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