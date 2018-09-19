Нетребко не пустили в «Зарядье» петь для Путина из-за Путина

Журналист Андрей Колесников рассказал, как оперная певица Анна Нетребко не смогла попасть на собственное выступление

История опубликована в репортаже с инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина в «Коммерсанте». Колесников написал, что Анна Нетребко должна была петь на открытии парка «Зарядье» в Москве. Она приехала незадолго до начала прямо на парковку концертного зала, но наверх ее уже не пустили из-за того, что вот-вот приедет президент Владимир Путин. Она заявила, что для него же и будет петь, но ее все равно не пустили.

«Но ведь я же тогда уеду», — предупредила Нетребко, однако ее и тогда не пропустили.

Она села в машину и уехала.

«Тут наконец на паркинг выскочили люди, которые ее все это время ждали и уже даже почти не надеялись, и успели буквально броситься под колеса машины Анны Нетребко. А она успела остановиться. Вот какой была эта драма характеров», — написал Колесников.