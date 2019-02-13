В Кубанском медуниверситете прошел заключительный этап олимпиады «Я — профессионал»
В Кубанском государственном медицинском университете 12-13 февраля прошел очный, заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал»
В знаниях по медицинским дисциплинам «Лечебное дело. Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация» соревновались 185 человек из 12 регионов юга России, а также Белгородской области и Якутии.
От КубГМУ участвовала самая большая группа — 100 человек. Это финалисты, которые прошли первый заочный тур.
Участники очного тура должны были пройти ОСКЭ (объективный структурированный клинический экзамен): финалисты проходили станции с задачами. Задания выполняли на фантомах (симуляторах, максимально приближенных к реальности) в специально оборудованных классах, на выполнение отводилось до 10 минут.
Участнику направления «Лечебное дело» нужно было ввести фантому внутривенную инъекцию, собрать анамнез на первичном приеме и другое. По направлению «Стоматология» участникам предстояло сделать анестезию, удалить, препарировать и запломбировать зуб.
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В жюри конкурса вошли эксперты, представители национальной палаты врачей Краснодарского края, медицинских фармацевтических компаний, сообщили в пресс-службе университета.
Как писали Юга.ру, КубГМУ во второй раз стал соорганизатором всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал». В 2017 году в финал вышел 21 участник из КубГМУ, все они поступили в ординатуру ведущих вузов страны.
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