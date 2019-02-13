В Кубанском медуниверситете прошел заключительный этап олимпиады «Я — профессионал»

В Кубанском государственном медицинском университете 12-13 февраля прошел очный, заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал»

В знаниях по медицинским дисциплинам «Лечебное дело. Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация» соревновались 185 человек из 12 регионов юга России, а также Белгородской области и Якутии.

От КубГМУ участвовала самая большая группа — 100 человек. Это финалисты, которые прошли первый заочный тур.