Волонтеры КубГМУ получили награды по итогам Года добровольца

В краснодарском Дворце спорта «Олимп» 13 декабря состоялась торжественная церемония закрытия Года добровольца

Мероприятие посетили более 2 тыс. человек, в числе которых члены общественных организаций и волонтерских центров, участники международных фестивалей и чемпионатов, победители конкурсов в сфере добровольчества.

Награды за волонтерство и вклад в проведение особо значимых мероприятий получили 35 человек, среди них 5 представителей Кубанского государственного медицинского университета: директор волонтерского центра КубГМУ Александр Лагутин, ассистент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Валентина Колодкина, преподаватель кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Андрей Колодкин, а также региональный координатор общественного движения «Волонтеры-медики» Краснодарского края, студентка пятого курса лечебного факультета Алена Прусова и начальник Студенческого спасательного отряда КубГМУ, студент пятого курса лечебного факультета Сергей Бодров.

Поздравить волонтеров пришли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также ректоры ведущих вузов Краснодарского края, среди них руководитель КубГМУ Сергей Алексеенко.