Волонтеры КубГМУ получили награды по итогам Года добровольца
В краснодарском Дворце спорта «Олимп» 13 декабря состоялась торжественная церемония закрытия Года добровольца
Мероприятие посетили более 2 тыс. человек, в числе которых члены общественных организаций и волонтерских центров, участники международных фестивалей и чемпионатов, победители конкурсов в сфере добровольчества.
Награды за волонтерство и вклад в проведение особо значимых мероприятий получили 35 человек, среди них 5 представителей Кубанского государственного медицинского университета: директор волонтерского центра КубГМУ Александр Лагутин, ассистент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Валентина Колодкина, преподаватель кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Андрей Колодкин, а также региональный координатор общественного движения «Волонтеры-медики» Краснодарского края, студентка пятого курса лечебного факультета Алена Прусова и начальник Студенческого спасательного отряда КубГМУ, студент пятого курса лечебного факультета Сергей Бодров.
Поздравить волонтеров пришли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также ректоры ведущих вузов Краснодарского края, среди них руководитель КубГМУ Сергей Алексеенко.
На мероприятии организовали выставку волонтерских центров Краснодарского края, на которой свои достижения и итоги работы представили волонтерский центр КубГМУ и студенческий спасательный отряд КубГМУ. Добровольцы и спасатели рассказали гостям выставки о направлениях своей работы и о технических достижениях университета, усовершенствованном высокотехнологичном Центре практических навыков и его возможностях.
Праздничное мероприятие завершилось концертом с участием местных творческих коллективов.
В пресс-службе КубГМУ рассказали, что студенческий спасательный отряд университета на сегодняшний день является лидером по оказанию первой помощи среди студенческих и добровольческих отрядов ЮФО, третий год подряд лидирует по подготовке на Всероссийских соревнованиях по первой помощи и психологической поддержке «Человеческий фактор», участник и призер региональных и всероссийский соревнований.
Волонтерский центр КубГМУ развивает медицинское социальное, событийное добровольчество и эковолонтерство, а также занимается проектной работой.
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