КубГМУ во второй раз станет соорганизатором олимпиады «Я – профессионал»

Кубанский государственный медицинский университет станет соорганизатором всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» по медицинским направлениям на юге России

Регистрация на олимпиаду началась в сентябре и завершится 22 ноября. С 23 ноября начнется отборочный онлайн-этап. Финалисты будут участвовать в зимних школах и заключительном этапе, который пройдет в более чем 50 городах. Победителей олимпиады определят весной 2019 года. Для участия надо зарегистрироваться по ссылке.

В 2018 году участники будут соревноваться по 54 направлениям, среди которых — лечебное дело, педиатрия, стоматология и фармация. Победители получат денежные призы, преимущество при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.

В 2017 году в финал вышли 21 участник из КубГМУ, все они поступили в ординатуру в ведущие вузы страны.

«У меня не было возможности поступить на платное обучение в ординату, а конкурс на бюджет там довольно высокий. В университете всегда учился хорошо и полученных знаний хватило, чтобы пройти в финал. Олимпиада кардинально изменила мою жизнь, сейчас я живу в Москве и бесплатно получаю образование. Благодарен организаторам, что получил такую возможность», — рассказал выпускник КубГМУ Руслан Рудь, поступивший в ординатуру Сеченовского университета по специальности «кардиология».