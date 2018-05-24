Илон Маск заявил о создании сайта Pravda с рейтингом доверия к СМИ

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует создать сайт для оценки достоверности материалов в СМИ

Об это он написал в своем микроблоге в Twitter. Маск отметил, что журналисты находятся под постоянным давлением, потому необходимо обеспечить интерес к их публикациям в интернете и заработать деньги на рекламе.

«Приступаю к созданию сайта, на котором публика может оценивать достоверность любой статьи. Пользователи смогут отслеживать оценку достоверности каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы называть его Pravda», — написал предприниматель.

По его словам, даже если некоторые читатели не заботятся о рейтинге доверия, то журналисты и редакторы будут. Маск также опубликовал опрос, где спросил, нужен ли такой ресурс.

«Если вы работаете в СМИ и не хотите, чтобы Pravda существовала, напишите статью и посоветуйте вашим читателям голосовать против», — добавил он.