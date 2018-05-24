Илон Маск заявил о создании сайта Pravda с рейтингом доверия к СМИ
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что планирует создать сайт для оценки достоверности материалов в СМИ
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Об это он написал в своем микроблоге в Twitter. Маск отметил, что журналисты находятся под постоянным давлением, потому необходимо обеспечить интерес к их публикациям в интернете и заработать деньги на рекламе.
«Приступаю к созданию сайта, на котором публика может оценивать достоверность любой статьи. Пользователи смогут отслеживать оценку достоверности каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы называть его Pravda», — написал предприниматель.
По его словам, даже если некоторые читатели не заботятся о рейтинге доверия, то журналисты и редакторы будут. Маск также опубликовал опрос, где спросил, нужен ли такой ресурс.
«Если вы работаете в СМИ и не хотите, чтобы Pravda существовала, напишите статью и посоветуйте вашим читателям голосовать против», — добавил он.
Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …— Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018
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