В Дагестане полицейские выстрелили в машину, за рулем которой был подросток

Дагестан

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В Дагестане МВД начало проверку после того, как полицейский применил оружие, чтобы остановить автомобиль

Инцидент произошел 12 февраля в селе Хаджалмахи. В пресс-службе управления МВД по региону рассказали, что полицейские пытались остановить ВАЗ-2114, у машины не было передних номеров. Водитель на просьбу остановиться прибавил скорость.

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Сотрудники МВД сделали три предупредительных выстрела, и когда машина не остановилась, ей стали стрелять по колесам. Одна пуля рикошетом от асфальта попала в стекло машины, осколки ранили шею и лицо водителя. Полицейские отвезли его в больницу.

За рулем оказался 16-летний подросток. В СУ СК РФ по Дагестану рассказали, что начали доследственную проверку. Полиция проверит действия своих сотрудников — если выяснится, что они действовали не по закону, их уволят и привлекут к ответственности, сообщает «Интерфакс».

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