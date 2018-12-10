Краснодарский таксист пожаловался, что в него стреляли. Полиция начала проверку

В Краснодаре 10 декабря полиция начала проверку сообщения о стрельбе в таксиста

Сообщение об инциденте появилось в инстаграме «Типичный Краснодар». Водитель такси рассказал подписчикам, что в ночь на 10 декабря около 1;12 на пересечении улиц Красной и Гаврилова из автомобиля Range Rover в него выстрелили из травматического оружия. Таксист искал свидетелей. По его словам, полиция приняла заявление, также нашли видео со стрельбой.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что полиция начала проверку. Сотрудники МВД установили машину, на которую указал таксист, ее водителя. Для получения объяснений устанавливается место нахождения водителя.

Собеседник добавил, что на месте преступления полицейские не нашли гильзы, но зафиксировали повреждения машины такси, сообщает ТАСС.