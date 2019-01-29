Центробанк предложил ввести ипотечные каникулы

Центральный банк России предложил ввести ипотечные каникулы для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию

Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Банк разработал законопроект, по которому ипотечные заемщики, оказавшиеся в сложной ситуации, смогут взять отсрочку платежей. Ипотечные каникулы будут действовать для заемщика, который, например, потерял работу, а его выплаты превышают 50% дохода, сообщает РИА «Новости» (Недвижимость ).

По проекту, продолжительность таких каникул не может быть больше года, но за один раз можно будет взять отсрочку не больше шести месяцев, сообщает RT.

По мнению Швецова, заемщик будет заинтересован в том, чтобы меньше тратить запас каникул. Также граждане сами смогут решить, брать полные каникулы, то есть не платить вообще, или на время снизить суммы платежей.

«Из опыта реструктуризации ипотечных кредитов известно, что 90% заемщиков успешно преодолевают временные финансовые трудности и возвращаются в платежный график, если им предоставить такую возможность», — добавил представитель Центробанка.