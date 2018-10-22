Сбербанк повысил ипотечные ставки

Сбербанк 22 октября повысил ставки по ипотечным кредитам

Теперь минимальная ставка по кредиту на готовое жилье составляет 9,2%. Показатель увеличился на 0,6%. Предложение действует в рамках акции для молодых семей и при онлайн одобрении квартиры.

На прошлой неделе в Сбербанке увеличилась минимальная ставка по потребительским кредитам — до 12,9% — 19,9%.

Банк объяснил, что изменения необходимы для адаптации к текущим рыночным условиям.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в банке планируют снизить ставки по ипотеке в ближайшие несколько лет до семи процентов. По его словам, текущий тренд на повышение ставок — временный, а не долгосрочный, сообщают РИА «Новости».