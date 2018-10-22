Сбербанк повысил ипотечные ставки
Сбербанк 22 октября повысил ставки по ипотечным кредитам
Теперь минимальная ставка по кредиту на готовое жилье составляет 9,2%. Показатель увеличился на 0,6%. Предложение действует в рамках акции для молодых семей и при онлайн одобрении квартиры.
На прошлой неделе в Сбербанке увеличилась минимальная ставка по потребительским кредитам — до 12,9% — 19,9%.
Банк объяснил, что изменения необходимы для адаптации к текущим рыночным условиям.
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в банке планируют снизить ставки по ипотеке в ближайшие несколько лет до семи процентов. По его словам, текущий тренд на повышение ставок — временный, а не долгосрочный, сообщают РИА «Новости».
Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.