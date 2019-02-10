Делом о конфликте близняшек и охранников в торговом центре Новороссийска хочет заняться СКР

Новороссийские следователи попросили отдать им материалы проверки инцидента в одном из торговых центров Новороссийска, после которого у 15-летней школьницы диагностировали травму позвонка

«На первоначальной стадии сведений о получении несовершеннолетней подобных травм получено не было. В целях объективного установления обстоятельств произошедшего, а также характера и степени действительно причиненных повреждений следственный отдел по Новороссийску СКР по Краснодарскому краю направил в адрес надзорного органа ходатайство об изъятии материала проверки по данному факту из производства органов полиции и передаче в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе краевого СКР.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 31 января в торговом центре «Красная Площадь» в Новороссийске. Как писали Юга.ру, у 15-летних сестер-близняшек произошел конфликт с охранниками. После в сеть попало видео, на котором одну из них охранники тащат по лестнице.

Начальник частной охранной организации, которая обслуживает торгово-развлекательный комплекс, Олег Голиков, заявил, что конфликт спровоцировали сами школьницы. По словам охранников, девочки ругались матом, передвигали мебель на фудкорте, грубо реагировали на замечания охранников. Охранники хотели отвести сестер к представителю управления по делам несовершеннолетних, и, по их словам, когда девочки увидели, что их начали снимать, «тут же начали играть на камеру: кричать, падать на лестницу». После они якобы встали и спокойно прошли по коридору. Голиков утверждает, что это зафиксировано на камеру.

Мать школьниц Анна Заярнюк после инцидента обратилась к врачам, чтобы снять побои. По ее словам, одной из дочерей сломали поясничный позвонок.

Напомним, проверку по факту случившегося проводит ГУ МВД по Краснодарскому краю.