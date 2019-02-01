В Новороссийске охранники торгового центра избили двух девочек-близняшек

Полиция Краснодарского края проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в торговом центре «Красная площадь» в Новороссийске

Как сообщил телеканал «360», две 15-летние сестры-близняшки отдыхали на пятом этаже развлекательного комплекса, когда к ним подошли двое мужчин. Один из них был в форме охранника, второй — в гражданском.

Знакомый близняшек рассказал, что мужчины стали толкать девочек. Одна сестра ударилась об игровой автомат, потом ее ударили кулаком в плечо.

Момент инцидента, который произошел на пожарной лестнице, попал на видео. На записи видно, как двое мужчин тащат кричащую девушку.