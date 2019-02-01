В Новороссийске охранники торгового центра избили двух девочек-близняшек

Краснодарский край

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Полиция Краснодарского края проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в торговом центре «Красная площадь» в Новороссийске

Предположительно, инцидент произошел 31 января. 

Как сообщил телеканал «360», две 15-летние сестры-близняшки отдыхали на пятом этаже развлекательного комплекса, когда к ним подошли двое мужчин. Один из них был в форме охранника, второй — в гражданском.

Знакомый близняшек рассказал, что мужчины стали толкать девочек. Одна сестра ударилась об игровой автомат, потом ее ударили кулаком в плечо.

Момент инцидента, который произошел на пожарной лестнице, попал на видео. На записи видно, как двое мужчин тащат кричащую девушку.

По данным «360», девочки состоят в военно-патриотическом казачьем обществе и принимают участие в соревнованиях и выездах на полигоны.

Заместитель атамана станичного казачьего обществя Приморского округа Новороссийска по работе с молодежью Константин Багро рассказал «Нашей газете. Новороссийск», что в конфликте принимали участие казаки. По его словам, сотрудники торгового центра разговаривали с казаками на повышенных тонах. Багро подчеркнул, что казаки применили силу, чтобы предотвратить драку.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что в торговом центре в Новороссийске произошел конфликт, его детали уточняются. По факту случившегося проводится проверка.

В пресс-службе «Красной площади» порталу Юга.ру отказались комментировать инцидент.

Дети Новороссийск Полиция
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