Одна из близняшек после конфликта с охранниками ТЦ в Новороссийске получила перелом позвонка

Стали известны подробности конфликта охраны и двух сестер в одном из торговых центров Новороссийска

Инцидент произошел 31 января в торговом центре «Красная Площадь». Как писали Юга.ру, у 15-летних сестер-близняшек произошел конфликт с охранниками. После в сеть попало видео, на котором одну из них охранники тащат по лестнице.

Начальник частной охранной организации, которая обслуживает торгово-развлекательный комплекс, Олег Голиков, рассказал «Комсомольской правде», что конфликт спровоцировали сами школьницы. По его словам, ранее девушки привлекались к административной ответственности после того, как охрана задержала их из-за массовой драки около торгового центра. С тех пор, по его словам, сестры постоянно провоцировали охрану.

«31 января одна из сестер отдыхала с подружкой на фуд-корте. Девушка начала двигать мебель и материться. Ей сделали замечание, а она за это послала охранника на три буквы. Подростков попросили покинуть помещение. Одна ушла, а вторая пошла на детскую площадку, где находилась ее родная сестра, надела наушники и начала орать посреди зала. К ней снова подошел охранник и попросил покинуть ТРЦ. Школьница оттолкнула его, ей сказали, что у нас на шестом этаже сидит представитель управления по делам несовершеннолетних, вы задержаны, нужно пойти и составить протокол административного нарушения. Ее хотели взять, за это девушка ударила охранника два раза по лицу, в итоге увели школьницу через детскую площадку с криками на весь центр. В это время на одного из секьюрити запрыгнула родная сестра. Близняшек вывели на лестницу, они успокоились», — рассказал Голиков.

По его словам, когда девушки увидели, что их начали снимать, «тут же начали играть на камеру: кричать, падать на лестницу».

«Когда кино сняли, они тут же встали и спокойно прошли по коридору. Камера это зафиксировала. С сотрудником УПДН составили очередной протокол о нарушении, и подростков увели», — добавил он.

После инцидента мать школьниц Анна Заярнюк обратилась к врачам, чтобы снять побои. Выяснилось, что одной из дочерей сломали поясничный позвонок. Из-за этого девушку освободили от занятий в школе. По ее словам, травма была получена после того, как ее дочь протащили по лестнице.

Инцидент взял под контроль уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

«Мы отправили официальный запрос в полицию. Помимо правоохранительных органов, взаимодействую сейчас с местными властями. Замглавы Новороссийска по соцвопросам в курсе конфликта. Я попросила его, чтобы в школах города и на родительских собраниях подняли вопрос о правилах поведения в общественных местах. В основе инцидента все-таки было поведение подростков. Но действия охранников заслуживают осуждения. Нужно было сразу вызывать полицию и действовать по закону», — рассказала Ковалева.

Напомним, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю проводит по факту случившегося проверку.