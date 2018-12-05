«Аэрофлот» сделал платным выбор мест для пассажиров экономкласса

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит платный сервис предварительного выбора мест в самолетах для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет»

Стоимость услуги будет варьироваться в зависимости от длительности и дальности маршрута. За дополнительную плату пассажиры смогут повысить класс обслуживания с «Эконома» или «Комфорта» до «Бизнеса».

До регистрации на рейс выбрать место бесплатно смогут пассажиры с билетами классов «Премиум» и «Оптимум» и участники программы «Аэрофлот Бонус» и программ лояльности альянса Sky Team. После начала регистрации возможность выбрать места бесплатно будет у всех пассажиров.

С помощью новых услуг «Аэрофлот» рассчитывает повысить уровень сервиса и качество обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе компании 5 декабря.