«Аэрофлот» сделал платным выбор мест для пассажиров экономкласса
Авиакомпания «Аэрофлот» вводит платный сервис предварительного выбора мест в самолетах для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет»
Стоимость услуги будет варьироваться в зависимости от длительности и дальности маршрута. За дополнительную плату пассажиры смогут повысить класс обслуживания с «Эконома» или «Комфорта» до «Бизнеса».
До регистрации на рейс выбрать место бесплатно смогут пассажиры с билетами классов «Премиум» и «Оптимум» и участники программы «Аэрофлот Бонус» и программ лояльности альянса Sky Team. После начала регистрации возможность выбрать места бесплатно будет у всех пассажиров.
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С помощью новых услуг «Аэрофлот» рассчитывает повысить уровень сервиса и качество обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе компании 5 декабря.
Как писали Юга.ру, 3 декабря глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков рассказал, что компания больше не хочет платить за регистрацию клиентов на авиарейсы, и предложил сделать эту услугу платной.
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