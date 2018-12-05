«Аэрофлот» сделал платным выбор мест для пассажиров экономкласса

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Авиакомпания «Аэрофлот» вводит платный сервис предварительного выбора мест в самолетах для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет»

Стоимость услуги будет варьироваться в зависимости от длительности и дальности маршрута. За дополнительную плату пассажиры смогут повысить класс обслуживания с «Эконома» или «Комфорта» до «Бизнеса».

До регистрации на рейс выбрать место бесплатно смогут пассажиры с билетами классов «Премиум» и «Оптимум» и участники программы «Аэрофлот Бонус» и программ лояльности альянса Sky Team. После начала регистрации возможность выбрать места бесплатно будет у всех пассажиров. 

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С помощью новых услуг «Аэрофлот» рассчитывает повысить уровень сервиса и качество обслуживания пассажиров, сообщили в пресс-службе компании 5 декабря. 

Как писали Юга.ру, 3 декабря глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков рассказал, что компания больше не хочет платить за регистрацию клиентов на авиарейсы, и предложил сделать эту услугу платной. 

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