В Краснодаре на месяц ограничат движение на улице Красной возле стадиона «Динамо»

В Краснодаре с 7 февраля введут ограничения движения транспорта на участке улицы Красной от Одесской до Гаврилова

Это связано с проведением работ по благоустройству территории у стадиона «Динамо». На время работ квартал улицы Красной вдоль стадиона закроют для пешеходов. Также ограничат движение транспорта по крайней правой полосе.

Планируется, что тротуар сделают в общем стиле с бульваром на улице Красной. На территории у стадиона высадят 20 сосен высотой 6-7 метров. Все работы вместе с высадкой новых деревьев и кустарников займут около двух месяцев.

Рабочие уже восстанавливают сети уличного освещения тротуара. На столбах обустраивают дополнительные кронштейны со светильниками, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.