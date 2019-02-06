В Краснодаре на месяц ограничат движение на улице Красной возле стадиона «Динамо»
В Краснодаре с 7 февраля введут ограничения движения транспорта на участке улицы Красной от Одесской до Гаврилова
Это связано с проведением работ по благоустройству территории у стадиона «Динамо». На время работ квартал улицы Красной вдоль стадиона закроют для пешеходов. Также ограничат движение транспорта по крайней правой полосе.
Предположительно, обустройства тротуара займет один месяц.
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Планируется, что тротуар сделают в общем стиле с бульваром на улице Красной. На территории у стадиона высадят 20 сосен высотой 6-7 метров. Все работы вместе с высадкой новых деревьев и кустарников займут около двух месяцев.
Рабочие уже восстанавливают сети уличного освещения тротуара. На столбах обустраивают дополнительные кронштейны со светильниками, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара 4 февраля пообещали благоустроить территорию вдоль стадиона «Динамо», где спустя 12 лет убрали забор.
Стадион «Динамо» построили в 1939 году. Его реконструкцию начали в 2011-м. Срок сдачи нового стадиона переносили несколько раз. Сначала стройку планировали завершить к 2014 году, затем — к осени 2015-го, потом — к сентябрю 2017 года.
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