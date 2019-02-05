На Дону неизвестные срезали основание опоры ЛЭП. Она упала, оставив без света несколько населенных пунктов

В Красносулинском районе Ростовской области 5 февраля злоумышленники повредили опору линии электропередачи, из-за чего люди остались без света

По данным пресс-службы МРСК Юга, неизвестные срезали металлические уголки основания конструкции, чтобы продать их. В результате устойчивость опоры ЛЭП была нарушена, и она упала. Из-за этого без света остались жители в нескольких районах Гуково и населенных пунктах Красносулинского района.

«Идут восстановительные работы. Завершить установку новой опоры и вернуть свет в дома местного населения планируется к вечеру 5 февраля», — отметили в пресс-службе.

Злоумышленников ищут сотрудники правоохранительных органов.

Как писали Юга.ру, в городе Гуково и Красносулинском районе 3 февраля из-за гололеда на проводах и тросах воздушных линий электропередачи упали несколько опор. Утром 4 февраля подачу электричества восстановили.