На Дону из-за плохой погоды без света остались несколько населенных пунктов
В городе Гуково и Красносулинском районе Ростовской области вечером 3 февраля произошла авария на линиях электропередачи
Гололедные отложения на проводах и тросах воздушных линий электропередачи увеличили их вес. Несколько опор упали и потребители остались без электричества, рассказали в департаменте по связям с общественностью ПАО «МРСК Юга». Во время осмотра линий специалисты обнаружили, что на нескольких опорах похитили укрепления. По данным городских и районных администраций, в городах Гуково, Красный Сулин и Красносулинском районе живет более 140 тыс. человек.
Часть потребителей подключили по резервной схеме. Авария случилась в отдаленных местах, доступ туда затруднен из-за снежных заносов. До устранения последствий аварии энергетики обещают работать круглосуточно, сообщает ТАСС.
Продолжение темы: Аварию в Красносулинском районе и Гуково устранили к 5:00.
4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
И другие события Краснодара с 4 по 10 февраля
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.