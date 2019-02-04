На Дону из-за плохой погоды без света остались несколько населенных пунктов

Ростовская область

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В городе Гуково и Красносулинском районе Ростовской области вечером 3 февраля произошла авария на линиях электропередачи

Гололедные отложения на проводах и тросах воздушных линий электропередачи увеличили их вес. Несколько опор упали и потребители остались без электричества, рассказали в департаменте по связям с общественностью ПАО «МРСК Юга». Во время осмотра линий специалисты обнаружили, что на нескольких опорах похитили укрепления. По данным городских и районных администраций, в городах Гуково, Красный Сулин и Красносулинском районе живет более 140 тыс. человек.

Часть потребителей подключили по резервной схеме. Авария случилась в отдаленных местах, доступ туда затруднен из-за снежных заносов. До устранения последствий аварии энергетики обещают работать круглосуточно, сообщает ТАСС.

Продолжение темы: Аварию в Красносулинском районе и Гуково устранили к 5:00.

ЖКХ Энергетика
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