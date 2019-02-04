В Ростовской области восстановили подачу электричества после аварии

В Красносулинском районе и Гуково Ростовской области утром 4 февраля восстановили подачу электричества

Аварию устранили к 5:00, работы шли без перерыва. За ночь энергетики установили анкерную железобетонную опору и восстановили около 1 тыс. метров проводов, осмотрели более 50 км воздушных линий, убрали гололед с проводов.

Бригады продолжают работу на нескольких участках воздушных линий, им предстоит установить железобетонные опоры и натянуть провод. На время работ у потребителей не будут отключать электричество, сообщает пресс-служба «МРСК Юга».