В Ростовской области восстановили подачу электричества после аварии

Ростовская область

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В Красносулинском районе и Гуково Ростовской области утром 4 февраля восстановили подачу электричества

Аварию устранили к 5:00, работы шли без перерыва. За ночь энергетики установили анкерную железобетонную опору и восстановили около 1 тыс. метров проводов, осмотрели более 50 км воздушных линий, убрали гололед с проводов.

Бригады продолжают работу на нескольких участках воздушных линий, им предстоит установить железобетонные опоры и натянуть провод. На время работ у потребителей не будут отключать электричество, сообщает пресс-служба «МРСК Юга».

Как сообщали Юга.ру, в городе Гуково и Красносулинском районе Ростовской области 3 февраля из-за гололеда на проводах и тросах воздушных линий электропередачи упали несколько опор. Во время осмотра линий специалисты обнаружили, что на нескольких опорах похитили укрепления. 

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