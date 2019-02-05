Благотворительный фонд «Нужна помощь» собрал деньги на проект помощи женщинам на Кавказе «Мадина»

Фонд «Нужна помощь» и портал «Такие дела» 4 февраля собрали необходимую сумму для работы горячей линии «Мадина» для помощи женщинам на Кавказе

«Мадина» — проект чеченской правозащитной организации «Женщины за развитие», которая оказывает помощь женщинам на Кавказе с 2002 года. Для работы горячей линии было необходимо собрать 2,7 млн рублей. Сейчас на «Мадину» ежемесячно жертвуют 1 тыс. 555 человек на общую сумму 162 тыс. 139 рублей, говорится на сайте фонда «Нужна помощь».

Директор организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева рассказала, что в 2018 году они получили президентский грант на открытие кризисного центра для женщин, оказавшихся в сложных ситуациях. В результате 25 декабря в Грозном открылся центр «Надежда». «В связке с горячей линией "Мадина" — это очень мощная поддержка нашим женщинам. Взаимосвязь проектов дает нам возможность усилить эффективность помощи и выходить за пределы республики. Нам звонят женщины из Казахстана, Саратова, Москвы, Урала, Кировской области. Все они так или иначе связаны с нашими кавказскими мужчинами», — сказала она.

По словам Базаевой, несколько лет назад прекратилось масштабное принуждение женщин к браку. Однако сейчас мужчина может отнять у матери ребенка, а судебные приставы порой сталкиваются с влиятельными отцами, и судебные решения остаются неисполненными. Она отметила, что после освещения таких ситуаций в прессе происходили случаи, когда приставы исполнили несколько решений и передали детей матерям.

«Чтобы таких решений добиваться, мы должны платить зарплату юристу. Подача одной только судебной жалобы в прокуратуру стоит иногда более 1000 рублей, и тут важно не ошибиться. Это фактически адвокатская работа, делать которую на волонтерском уровне невозможно», — объяснила Базаева.