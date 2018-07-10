Опухоль размером с арбуз удалили краснодарские хирурги
Краснодарский край Маша Волобуева
В Краснодарской городской клинической больнице скорой медицинской помощи врачи провели операцию по удалению опухоли
Скорая помощь доставила в больницу 47-летнего жителя Краснодара с огромной опухолью на шее. Нарост у мужчины появился давно, но за последние три недели инородное тело значительно увеличилось в размерах и начало мешать дыханию. У мужчины практически пропал голос, он не мог глотать.
Хирурги провели успешную четырехчасовую операцию. Сейчас мужчина готовится к выписке, его самочувствие оценивается врачами как удовлетворительное, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
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