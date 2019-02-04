В создании незаконного онлайн-казино Azino777 заподозрили 33-летнего программиста из Татарстана

Издание The Bell сообщило, что предполагаемым создателем крупнейшего русскоязычного онлайн-казино Azino777 является 33-летний житель Набережных Челнов Альберт Валиахметов

Azino777 считается одним из крупнейших запрещенных казино. Оно стало известно в 2017 году после рекламного ролика, в котором звучала песня «А как поднять бабла» рэпера Вити АК. В этом же году Azino777 вошло в топ-20 крупнейших рекламодателей рунета на рынке онлайн-видео.

По итогам первого полугодия 2018 года компания заняла первое место в этом же рейтинге. Онлайн-казино обогнало международные корпорации PepsiСо и Mars, интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Google.

По закону о запрете азартных игр в интернете, который действует в России с 2006 года, доступ к онлайн-казино должен блокироваться. Сайт Azino777 и его «зеркала» находятся в реестре Роскомнадзора, однако их владельцы обходят блокировки.

В январе 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.