В создании незаконного онлайн-казино Azino777 заподозрили 33-летнего программиста из Татарстана
Издание The Bell сообщило, что предполагаемым создателем крупнейшего русскоязычного онлайн-казино Azino777 является 33-летний житель Набережных Челнов Альберт Валиахметов
Azino777 считается одним из крупнейших запрещенных казино. Оно стало известно в 2017 году после рекламного ролика, в котором звучала песня «А как поднять бабла» рэпера Вити АК. В этом же году Azino777 вошло в топ-20 крупнейших рекламодателей рунета на рынке онлайн-видео.
По итогам первого полугодия 2018 года компания заняла первое место в этом же рейтинге. Онлайн-казино обогнало международные корпорации PepsiСо и Mars, интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Google.
По закону о запрете азартных игр в интернете, который действует в России с 2006 года, доступ к онлайн-казино должен блокироваться. Сайт Azino777 и его «зеркала» находятся в реестре Роскомнадзора, однако их владельцы обходят блокировки.
В январе 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Владельцы и создатели Azino777 скрываются. Организация оформлена на офшор Victory777 в Кюрасао. Данные «зеркал» указывают на то, что частично управление работой казино ведется из Украины.
Следственное управление национальной полиции Киева занялось расследованием уголовного дела о создании и управлении Azino777. Весной 2018 года управление национальной полиции Украины начало досудебную проверку работы украинской компании «Роял Гейм», через которую проходила часть платежей Azino777 и которую подозревают в создании онлайн-казино в 2014 году.
По данным украинской базы юрлиц, глава «Роял Гейм» — Альберт Валиахметов из Набережных Челнов.
The Bell выяснил, что в 2013 году Валиахметов начал часто ездить в Казань и Киев. Тогда же был зарегистрирован домен онлайн-казино Azino в зоне ru. Адресом регистрации домена стал один из банков Киева. В России на Валиахметова и его родственников не зарегистрировано никаких юридических лиц.
Издание отмечает, что в конце 2016 года, когда стартовала рекламная кампания Azino777, Валиахметов удалился из всех соцсетей, кроме странички в «Одноклассниках». Данные о его трудоустройстве в российских компаниях не найдены.
Помимо Валиахметова, в деле фигурируют еще несколько подозреваемых. Известно, что это граждане России и Украины, но их имена пока не раскрыты.
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