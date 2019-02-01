Суд в России обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play

Засвияжский районный суд Ульяновска вынес решение по иску против американского интернет-магазина iHerb, который специализируется на продаже товаров для здоровья, витаминов и БАДов

Иски инициировал Александр Жестков — исполнительный директор СРО НП «Союз производителей БАД к пище». Он пожаловался в Генпрокуратуру, что через iHerb реализуются БАДы и пищевые добавки, которые не соответствует действующему на территории РФ техрегламенту, а потому могут быть классифицированы, как запрещенные к обороту на территории России из-за несоответствия требованиям безопасности. Он попросил генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте магазина информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного положения магазина из AppStore и Google Play.

Иски к ресурсу и проходящим как ответчики компаниям Apple и Google подал прокурор Засвияжского района Ульяновска.

Суд постановил признать 10 товарных позиций и информацию о них запрещенными (какие именно это БАДы — не уточняется), а Роскомнадзору поручил ограничить доступ к страницам с их описанием на сайте. По иску об удалении приложения iHerb суд принял решение признать содержащуюся в нем информацию запрещенной и обязать компанию удалить его из AppStore и Google Play, доступ к которым осуществляется на территории России, пишет РБК.

Издание отмечает, что у российских пользователей могут возникнуть проблемы с доступом ко всему сайту.

По данным Mediascope на декабрь 2018 года, ежемесячная российская аудитория iHerb 12-64 лет в городах с населением от 100 тыс человек составляла более 1,7 млн человек, большая часть из которых заходит на сайт со стационарных компьютеров.