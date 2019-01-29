Житель Ростова-на-Дону выиграл суд у Universal, Warner и Sony
Компании Universal, Warner и Sony пытались закрыть в США российский сервис для скачивания музыки из видео и проиграли суд
Американская ассоциация звукозаписи (RIAA), которая представляет группу музыкальных правообладателей, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, подала иск в суд США против владельца сайтов Flvto.biz и 2conv.com. С помощью этих ресурсов можно скачивать аудиодорожки из видео на YouTube и других видеосервисах.
RIAA обратилась в Федеральный окружной суд Восточного округа Вирджинии в августе 2018 года. Ассоциация обвинила Flvto.biz и 2conv.com в пиратстве и нарушении авторских прав. В RIAA утверждают, что владелец этих сайтов получает рекламный доход от нелегального распространения музыки, намеренно подбирая рекламу, которая, в частности, может заинтересовать пользователей из США и Вирджинии.
По данным vc.ru, о владельце Flvto.biz и 2conv.com почти ничего не известно. Ответчиком по иску выступал житель Ростова-на-Дону Тофиг Курбанов. Из-за отсутствия американской визы он не смог присутствовать на судебных слушаниях в США. Для защиты своих интересов он нанял три юридические фирмы.
В октябре 2018 года юристы ответчика подали в суд ходатайство о закрытии дела, аргументируя это тем, что сайты Flvto.biz и 2conv.com полностью управляются из России, хостинг расположен в Германии, а на США приходится менее 6% всех посетителей.
22 января 2019 года Федеральный окружной суд Восточного округа Вирджинии закрыл дело без возможности его пересмотра на территории США.
Судья не стал отрицать, что Flvto.biz и 2conv.com могли нарушать авторские права, но аргументы правообладателей он счел недостаточными для удовлетворения требований. По мнению судьи, у сайтов нет коммерческих отношений с пользователями: они полностью бесплатные и не требуют регистрации, а зарабатывают только на рекламе.
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