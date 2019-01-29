Житель Ростова-на-Дону выиграл суд у Universal, Warner и Sony

Компании Universal, Warner и Sony пытались закрыть в США российский сервис для скачивания музыки из видео и проиграли суд

Американская ассоциация звукозаписи (RIAA), которая представляет группу музыкальных правообладателей, включая Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment, подала иск в суд США против владельца сайтов Flvto.biz и 2conv.com. С помощью этих ресурсов можно скачивать аудиодорожки из видео на YouTube и других видеосервисах.

RIAA обратилась в Федеральный окружной суд Восточного округа Вирджинии в августе 2018 года. Ассоциация обвинила Flvto.biz и 2conv.com в пиратстве и нарушении авторских прав. В RIAA утверждают, что владелец этих сайтов получает рекламный доход от нелегального распространения музыки, намеренно подбирая рекламу, которая, в частности, может заинтересовать пользователей из США и Вирджинии.

По данным vc.ru, о владельце Flvto.biz и 2conv.com почти ничего не известно. Ответчиком по иску выступал житель Ростова-на-Дону Тофиг Курбанов. Из-за отсутствия американской визы он не смог присутствовать на судебных слушаниях в США. Для защиты своих интересов он нанял три юридические фирмы.