В Краснодаре наказали полицейских за незаконное задержание фотографа Хижняка
В Краснодаре троих полицейских, которые в декабре задержали фотокорреспондента Николая Хижняка, привлекли к дисциплинарной ответственности
Об этом в своем фейсбуке сообщил адвокат журналиста Алексей Аванесян. Он рассказал, что к ответственности привлекли одного майора и двоих сержантов, которые незаконно составили административный протокол на Николая Хижняка.
«Возможно, эти правоохранители в следующий раз семь раз подумают, прежде чем оформлять очередного прохожего, а вот оставшиеся безнаказанными штатные понятые — "казаки", как и прежде, будут кивать сержантам и, не читая протокола, оставлять в нем свои автографы», — написал юрист на своей странице.
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Как сообщали Юга.ру, фотографа МИА «Россия сегодня» и «Кубань 24» Николая Хижняка задержали в центре Краснодара в ночь на 9 декабря 2018 года. В отделе полиции на него составили протокол о мелком хулиганстве — якобы он шел по улице, вел себя неадекватно и матерился.
Хижняк вину не признал и заявил, что в полиции ему предлагали не доводить дело до суда, признать вину и уйти со штрафом, однако он отказался. В Первомайском районном суде Краснодара 11 декабря закрыли дело.
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