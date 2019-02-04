В Краснодаре наказали полицейских за незаконное задержание фотографа Хижняка

В Краснодаре троих полицейских, которые в декабре задержали фотокорреспондента Николая Хижняка, привлекли к дисциплинарной ответственности

Об этом в своем фейсбуке сообщил адвокат журналиста Алексей Аванесян. Он рассказал, что к ответственности привлекли одного майора и двоих сержантов, которые незаконно составили административный протокол на Николая Хижняка.

«Возможно, эти правоохранители в следующий раз семь раз подумают, прежде чем оформлять очередного прохожего, а вот оставшиеся безнаказанными штатные понятые — "казаки", как и прежде, будут кивать сержантам и, не читая протокола, оставлять в нем свои автографы», — написал юрист на своей странице.

Как сообщали Юга.ру, фотографа МИА «Россия сегодня» и «Кубань 24» Николая Хижняка задержали в центре Краснодара в ночь на 9 декабря 2018 года. В отделе полиции на него составили протокол о мелком хулиганстве — якобы он шел по улице, вел себя неадекватно и матерился.

Хижняк вину не признал и заявил, что в полиции ему предлагали не доводить дело до суда, признать вину и уйти со штрафом, однако он отказался. В Первомайском районном суде Краснодара 11 декабря закрыли дело.