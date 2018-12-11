Суд закрыл дело краснодарского журналиста Хижняка, задержанного после свидетельств казаков-дружинников
В Первомайском районном суде Краснодара 11 декабря состоялся суд по делу корреспондента МИА «Россия сегодня» и «Кубань 24» Николая Хижняка
Журналиста судили по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Адвокат Хижняка Алексей Аванесян попросил судью Елену Павлову прекратить производство по делу. В итоге она согласилась с защитой и вынесла решение закрыть дело, сообщил из зала суда корреспондент портала Юга.ру.
Как сообщали Юга.ру, фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» и «Кубань 24» задержали в центре Краснодара в ночь с 8 на 9 декабря. Хижняка отвезли в отдел полиции и составили на него протокол о мелком хулиганстве — якобы он шел по улице, вел себя неадекватно и матерился.
Хижняк вину не признал и заявил, что в полиции ему предлагали не доводить дело до суда, признать вину и уйти со штрафом, однако он отказался.
Адвокат журналиста сообщил, что свидетелями в деле подзащитного были те же самые казаки-дружинники, которые участвовали в деле рэпера Хаски.
Судебный процесс по делу Хижняка начался 10 декабря. Тогда судья вызвала свидетелей: трех сотрудников полиции, которые задерживали журналиста, и казака-дружинника.
Интервью с Саидой Сиражудиновой
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