В Невинномысске в реке нашли тело мужчины среди завала деревьев

В Ставропольском крае 31 января местная жительница обнаружила в реке Кубань тело утонувшего мужчины

Жительница Невинномысска вечером пошла на прогулку вдоль реки Кубани, увидела в воде тело человека и вызвала спасательную службу.

Прибывшие на место специалисты установили осветительную станцию и в рыбацких сапогах при помощи бензопил освободили тело от древесного завала. Они обвязали тело веревкой и вытащили на берег, где передали его полициейским, чтобы те установили личность погибшего и причины смерти.

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Правоохранители установили, что погибшим оказался 65-летний мужчина, который вел асоциальный образ жизни. Он утонул недавно, следов насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщила пресс-служба Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.