Из реки Кубани в Краснодаре достали тело женщины
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре в районе Тургеневского моста спасатели достали из реки Кубани тело женщины
Днем 23 января в сети появились видео, на которых видно, как сотрудники краснодарской «Службы спасения» на лодке транспортируют тело женщины. Первоначально оно находилось под Тургеневским мостом, его перевезли к Кубанской набережной и достали из воды.
По факту обнаружения тела женщины Следственный комитет проводит проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Внимание! На записи содержатся сцены, способные шокировать. Если вы не уверены, что готовы к этому, не включайте видео.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.