Из реки Кубани в Краснодаре достали тело женщины

Краснодарский край

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В Краснодаре в районе Тургеневского моста спасатели достали из реки Кубани тело женщины

Днем 23 января в сети появились видео, на которых видно, как сотрудники краснодарской «Службы спасения» на лодке транспортируют тело женщины. Первоначально оно находилось под Тургеневским мостом, его перевезли к Кубанской набережной и достали из воды.

По факту обнаружения тела женщины Следственный комитет проводит проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Внимание! На записи содержатся сцены, способные шокировать. Если вы не уверены, что готовы к этому, не включайте видео. 

Река Кубань Следственный комитет смерть
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