Из реки Кубани в Краснодаре достали тело женщины

В Краснодаре в районе Тургеневского моста спасатели достали из реки Кубани тело женщины

Днем 23 января в сети появились видео, на которых видно, как сотрудники краснодарской «Службы спасения» на лодке транспортируют тело женщины. Первоначально оно находилось под Тургеневским мостом, его перевезли к Кубанской набережной и достали из воды.

По факту обнаружения тела женщины Следственный комитет проводит проверку, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.