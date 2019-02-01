Фотографии Николая II нашли при ремонте крыши казначейства в Ессентуках

В Ставропольском крае 31 января сообщили об обнаружении неизвестных ранее снимков Николая II

Найденные фотографии семьи императора Николая II принадлежали члену воинского подразделения его охраны Анатолию Федюшкину. Об этом сообщается на сайте управления Федерального казначейства по Ставрополью, где был найден тайник.

В статье историка Романа Нутрихина и главы управления Федерального казначейства (УФК) по региону Игоря Тапсиева говорится, что снимки нашли летом 2018 года во время ремонта отдела УФК, который расположен в особняке. Рабочие нашли конверт с фотографиями под балкой.

По словам авторов публикации, ни один из найденных снимков семьи Николая II ранее не был представлен. Также на фотографиях есть подлинные автографы детей императора.

Замглавы казначейства Вера Самарина рассказала корреспонденту ТАСС, что было найдено девять фотографий. Они пролежали под балкой в старинном доме более 100 лет.

«Безусловно, имеет ценность сильно выцветшая фотография, на которой изображен император Николай II на прогулке с казаками, членами семьи. И вторая, на которой запечатлены три княжны и офицеры конвоя», — сообщила Самарина.