Фотографии Николая II нашли при ремонте крыши казначейства в Ессентуках
В Ставропольском крае 31 января сообщили об обнаружении неизвестных ранее снимков Николая II
Найденные фотографии семьи императора Николая II принадлежали члену воинского подразделения его охраны Анатолию Федюшкину. Об этом сообщается на сайте управления Федерального казначейства по Ставрополью, где был найден тайник.
В статье историка Романа Нутрихина и главы управления Федерального казначейства (УФК) по региону Игоря Тапсиева говорится, что снимки нашли летом 2018 года во время ремонта отдела УФК, который расположен в особняке. Рабочие нашли конверт с фотографиями под балкой.
Историки подтвердили подлинность снимков, на которых запечатлены члены царской семьи.
По словам авторов публикации, ни один из найденных снимков семьи Николая II ранее не был представлен. Также на фотографиях есть подлинные автографы детей императора.
Читайте также:
Замглавы казначейства Вера Самарина рассказала корреспонденту ТАСС, что было найдено девять фотографий. Они пролежали под балкой в старинном доме более 100 лет.
«Безусловно, имеет ценность сильно выцветшая фотография, на которой изображен император Николай II на прогулке с казаками, членами семьи. И вторая, на которой запечатлены три княжны и офицеры конвоя», — сообщила Самарина.
Сейчас историки изучают фотографии и планируют установить личности всех людей, которые там изображены. Снимки передали в музей УФК по Ставрополью.
Читайте также:
Николай II — последний российский император. Во время Февральской революции 1917 года он отрекся от престола и находился с семьей под домашним арестом в Александровском дворце Царского Села. В июле 1918 года император был расстрелян вместе с семьей и приближенными.
Как писали Юга.ру, летом 2018-го в Тихорецке во время капитального ремонта железнодорожного вокзала 1886 года постройки обнаружили письмо периода Великой Отечественной войны.
Чем заняться в выходные 2-3 февраля
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.