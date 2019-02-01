Фотографии Николая II нашли при ремонте крыши казначейства в Ессентуках

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 31 января сообщили об обнаружении неизвестных ранее снимков Николая II

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Найденные фотографии семьи императора Николая II принадлежали члену воинского подразделения его охраны Анатолию Федюшкину. Об этом сообщается на сайте управления Федерального казначейства по Ставрополью, где был найден тайник. 

В статье историка Романа Нутрихина и главы управления Федерального казначейства (УФК) по региону Игоря Тапсиева говорится, что снимки нашли летом 2018 года во время ремонта отдела УФК, который расположен в особняке. Рабочие нашли конверт с фотографиями под балкой.

Историки подтвердили подлинность снимков, на которых запечатлены члены царской семьи. 

© Фото с сайта stavropol.roskazna.ru
© Фото с сайта stavropol.roskazna.ru

По словам авторов публикации, ни один из найденных снимков семьи Николая II ранее не был представлен. Также на фотографиях есть подлинные автографы детей императора.

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Замглавы казначейства Вера Самарина рассказала корреспонденту ТАСС, что было найдено девять фотографий. Они пролежали под балкой в старинном доме более 100 лет.

«Безусловно, имеет ценность сильно выцветшая фотография, на которой изображен император Николай II на прогулке с казаками, членами семьи. И вторая, на которой запечатлены три княжны и офицеры конвоя», — сообщила Самарина.

Сейчас историки изучают фотографии и планируют установить личности всех людей, которые там изображены. Снимки передали в музей УФК по Ставрополью.

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Николай II — последний российский император. Во время Февральской революции 1917 года он отрекся от престола и находился с семьей под домашним арестом в Александровском дворце Царского Села. В июле 1918 года император был расстрелян вместе с семьей и приближенными.

Как писали Юга.ру, летом 2018-го в Тихорецке во время капитального ремонта железнодорожного вокзала 1886 года постройки обнаружили письмо периода Великой Отечественной войны.

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