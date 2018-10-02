В Ростове поисковики нашли фотоаппарат с пленкой времен Великой Отечественной войны

Ростовская область

Распечатать

В Ростове-на-Дону члены объединения «Миус Фронт» обнаружили тело мужчины, погибшего в годы Великой Отечественной войны, в вещах которого был фотоаппарат

В окопе, вырытом осенью 1941 года на линии ростовского оборонительного рубежа, практически в городской черте, поисковики нашли тело политрука, погибшего от пулевого ранения в голову.

Рядом с ним в стрелковой ячейке была полевая офицерская сумка с фотоаппаратом Leica Camera AG. В камере оказалась пленка Kodak AG в хорошем состоянии.

В группе «Миус Фронт» «ВКонтакте» рассказали, что собираются проявить пленку в специальной лаборатории и отпечатать фотографии.

Великая Отечественная война История
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье женщина заказала убийство соседей, которые сверлили стену
В Сочи пройдет международный полумарафон на спортивных колясках
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
В краснодарской школе неизвестный распылил газовый баллончик. Из здания эвакуировали 800 человек
Отцу Нурмагомедова отказали в американской визе
В Дагестане из-за режима КТО перекрыли перевал

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале