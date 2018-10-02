В Ростове поисковики нашли фотоаппарат с пленкой времен Великой Отечественной войны

В Ростове-на-Дону члены объединения «Миус Фронт» обнаружили тело мужчины, погибшего в годы Великой Отечественной войны, в вещах которого был фотоаппарат

В окопе, вырытом осенью 1941 года на линии ростовского оборонительного рубежа, практически в городской черте, поисковики нашли тело политрука, погибшего от пулевого ранения в голову.

Рядом с ним в стрелковой ячейке была полевая офицерская сумка с фотоаппаратом Leica Camera AG. В камере оказалась пленка Kodak AG в хорошем состоянии.

В группе «Миус Фронт» «ВКонтакте» рассказали, что собираются проявить пленку в специальной лаборатории и отпечатать фотографии.