В Ростове поисковики нашли фотоаппарат с пленкой времен Великой Отечественной войны
Ростовская область Маша Томилина
В Ростове-на-Дону члены объединения «Миус Фронт» обнаружили тело мужчины, погибшего в годы Великой Отечественной войны, в вещах которого был фотоаппарат
В окопе, вырытом осенью 1941 года на линии ростовского оборонительного рубежа, практически в городской черте, поисковики нашли тело политрука, погибшего от пулевого ранения в голову.
Рядом с ним в стрелковой ячейке была полевая офицерская сумка с фотоаппаратом Leica Camera AG. В камере оказалась пленка Kodak AG в хорошем состоянии.
В группе «Миус Фронт» «ВКонтакте» рассказали, что собираются проявить пленку в специальной лаборатории и отпечатать фотографии.
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