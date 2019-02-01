Бывшего мужа журналистки из Лабинска осудили на 12 лет за ее убийство

Суд вынес приговор 36-летнему Анатолию Леотикову, который в 2017 году в Лабинске застрелил свою бывшую жену — журналистку Жанну Вебер

Как сообщали Юга.ру, убийство произошло 26 декабря 2017 года. Леонтиков пришел к дому Вебер, разбил стекло и зашел в дом. Он избил женщину и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Журналистка умерла через несколько часов. На следующий день Леонтиков сдался полиции.

Обвиняемый частично признал вину. Его осудили по ч. 1 ст. 105 (Убийство), ч. 1 ст. 139 (Нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение оружия) и приговорили к 11 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Подсудимый направлял апелляционные жалобы, ссылаясь на суровость наказания и указывая, что совершил убийство в состоянии аффекта. Также он заявил, что пришел с повинной и это должно исключить его вину в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. На основании этого мужчина просил Краснодарский краевой суд смягчить наказание.

Прокурор представил доказательства, опровергающие версии осужденного. Апелляционный суд оставил решение без изменения. Приговор вступил в силу, сообщила 1 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.