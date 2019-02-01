Бывшего мужа журналистки из Лабинска осудили на 12 лет за ее убийство

Краснодарский край

Распечатать

Суд вынес приговор 36-летнему Анатолию Леотикову, который в 2017 году в Лабинске застрелил свою бывшую жену — журналистку Жанну Вебер

Как сообщали Юга.ру, убийство произошло 26 декабря 2017 года. Леонтиков пришел к дому Вебер, разбил стекло и зашел в дом. Он избил женщину и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Журналистка умерла через несколько часов. На следующий день Леонтиков сдался полиции.

Обвиняемый частично признал вину. Его осудили по ч. 1 ст. 105 (Убийство), ч. 1 ст. 139 (Нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение оружия) и приговорили к 11 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Подсудимый направлял апелляционные жалобы, ссылаясь на суровость наказания и указывая, что совершил убийство в состоянии аффекта. Также он заявил, что пришел с повинной и это должно исключить его вину в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. На основании этого мужчина просил Краснодарский краевой суд смягчить наказание.

Прокурор представил доказательства, опровергающие версии осужденного. Апелляционный суд оставил решение без изменения. Приговор вступил в силу, сообщила 1 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, Жанна Вебер была автором и ведущей двух смежных проектов на телевидении в Лабинске — спортивного обозрения «Тайм-аут» и программы о событиях в культурной жизни района.

Прокуратура Стрельба Суд Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Невинномысске в реке нашли тело мужчины
В Геленджике осудили мужчину, который украл участок земли на «Тонком мысе»
В Ростове осудили мужчину, который ударил ножом и пытался сжечь знакомого
Во Владикавказе с полуночи тушат крупный пожар на хладокомбинате
В Краснодаре на улице Фадеева иномарка сбила на «зебре» женщину
Директор «дочки» «Газпрома» из Ессентуков стал фигурантом дела Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей

Лента новостей

Статьи

Бесплатная йога и танцы, поездка в Домбай и урок рисования

Чем заняться в выходные 2-3 февраля

Статьи

Как пройти обследование у онколога бесплатно и без записи

Краевая акция «Кубань против рака»

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале