В Лабинске убита местная журналистка

29-летняя журналистка Жанна Вебер убита в Лабинске, предположительно, бывшим мужем

Новость об этом появилась на сайте ГТРК «Лаба», где более 10 лет работала девушка. Вебер была автором и ведущей двух смежных проектов — спортивное обозрение «Тайм-аут» и программа о событиях в культурной жизни района.

В соцсетях появилась информация от знакомых Вебер о том, что ее убил бывший муж во время ссоры. После этого он пытался покончить с собой, но его успели спасти.