В Лабинске объявили в розыск мужа убитой журналистки

В Лабинске по подозрению в убийстве Жанны Вебер объявили в розыск ее мужа

Мужчина и женщина были в браке, но в последнее время жили отдельно. По версии следствия, утром 26 декабря во время ссоры 36‑летний мужчина выстрелил из травматического оружия в 29‑летнюю жену и попал ей в голову. От ранения женщина умерла в машине скорой помощи. Ее муж скрылся, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Анатолий Леонтиков объявлен в федеральный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Леонтикова, следствие просит сообщить по телефону 8 (86169) 3‑07‑01.

Как сообщали Юга.ру, о гибели Жанны Вебер рассказали в ТРК «Лаба», где журналистка проработала более 10 лет. Она была автором и ведущей двух смежных проектов — спортивного обозрения «Тайм-аут» и программы о событиях в культурной жизни района.