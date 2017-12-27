Подозреваемый в убийстве журналистки в Лабинске сдался полиции

Краснодарский край

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  • Анатолий Леонтиков © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Армавире полиции сдался подозреваемый в убийстве Анатолий Леонтиков

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что мужчина явился в полицию и дал явку с повинной.

Как сообщали Юга.ру, 26 декабря ТРК «Лаба» рассказала о гибели журналистки Жанны Вебер. Она была автором и ведущей двух смежных проектов на местном телевидении — спортивного обозрения «Тайм-аут» и программы о событиях в культурной жизни района. Позже по подозрению в убийстве женщины в розыск объявили ее мужа. По версии следствия, во время конфликта он выстрелил в нее из травматического оружия и попал в голову. Она умерла в машине скорой помощи.

Армавир Лабинский район Полиция
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