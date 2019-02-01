В Анапе оштрафовали девушку, которая прокатилась на машине по набережной

Краснодарский край

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Власти Анапы прокомментировали видео, в котором местная жительница катается на автомобиле по набережной

Инцидент произошел в ночь на 31 января возле маяка в Анапе.

В интернете появился видеоролик, снятый из салона автомобиля. Машина едет по тротуару пешеходной зоны набережной от маяка до улицы Кирова и обратно. На видеозаписи слышно, как две девушки обсуждают прогулки по набережной.

Пресс-служба администрации Анапы сообщила, что нарушительницу нашли и наказали штрафом в несколько тысяч рублей.

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Очередная поездка по набережной на автомобиле закончилась протоколом  ГИБДД. ⠀ Сегодня ночью, пренебрегая запрещающими знаками, девушка проехала со стороны Маяка до улицы Кирова и обратно. Видеозапись выложила на личной страничке в соцсетях. «Героизм» девушки удостоили перепоста анапские паблики в социальных сетях.  Сигнал был получен. В итоге, благодаря камерам «Безопасный город», полиция очень быстро нашла героиню-любительницу поездок по набережной. 2-х минутный вояж по пешеходной зоне обошелся нарушительнице в несколько тысяч рублей.

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