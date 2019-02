В Анапе оштрафовали девушку, которая прокатилась на машине по набережной

View this post on Instagram

Очередная поездка по набережной на автомобиле закончилась протоколом ГИБДД. ⠀ Сегодня ночью, пренебрегая запрещающими знаками, девушка проехала со стороны Маяка до улицы Кирова и обратно. Видеозапись выложила на личной страничке в соцсетях. «Героизм» девушки удостоили перепоста анапские паблики в социальных сетях. Сигнал был получен. В итоге, благодаря камерам «Безопасный город», полиция очень быстро нашла героиню-любительницу поездок по набережной. 2-х минутный вояж по пешеходной зоне обошелся нарушительнице в несколько тысяч рублей.