В Анапе оштрафовали девушку, которая прокатилась на машине по набережной

Власти Анапы прокомментировали видео, в котором местная жительница катается на автомобиле по набережной

Инцидент произошел в ночь на 31 января возле маяка в Анапе. В интернете появился видеоролик, снятый из салона автомобиля. Машина едет по тротуару пешеходной зоны набережной от маяка до улицы Кирова и обратно. На видеозаписи слышно, как две девушки обсуждают прогулки по набережной.

Пресс-служба администрации Анапы сообщила, что нарушительницу нашли и наказали штрафом в несколько тысяч рублей.

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Как писали Юга.ру, в начале января полиция задержала двух парней из Дагестана, котоорые катались на машинах по тротуару и газону у стадиона ФК «Краснодар».