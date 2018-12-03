Возле универмага «Краснодар» иномарка ездила по тротуару. Полиция начала проверку

Краснодарский край

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В Краснодаре 3 декабря полиция начала проверку после того, как иномарка проехала в центре города по тротуару

Ранее в инстаграме опубликовали видео с грубым нарушением правил дорожного движения. На кадрах видно, что легковой автомобиль едет по пешеходным дорожкам через двор многоэтажного дома и детскую площадку. Он выезжает по тротуару на улицу Красную в районе универмага «Краснодар».

«На основании опубликованной информации о нарушении правил дорожного движения в одном из жилых дворов вблизи улицы Красной в полиции Краснодара назначено проведение проверки. Зафиксированные на видеозаписи действия водителя иномарки могут быть квалифицированы как административное правонарушение», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он утонил, что за такое нарушение предусмотрен штраф в 2 тыс. рублей.

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